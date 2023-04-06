BAYRAMPAŞA'DA KAPISINA DAYANAN HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜRDÜ -2

BAYRAMPAŞA'DA KAPISINA DAYANAN HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da Abdulkadir Kabül iddiaya göre konuşmak üzere evine gittiği husumetlisi Ahmet Sucu'nun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra oturduğu apartmana saklanan Sucu, bölgeye gelen özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Sinop Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre Abdulkadir Kabül, çocukluk arkadaşı olan ve bir süredir aralarında husumet bulunan Ahmet Sucu'nun evinin önüne gitti. Aşağı inen Sucu evinden getirdiği tabanca ile Abdulkadir Kabül'e 2 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kabül'ü gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kabül'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Sucu yaşadığı binaya saklandı. Kabül'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olayın yaşandığı binanın önüne geldi. Sucu'nun, ölen Abdulkadir Kabül'ün yakınları tarafından linç edilmemesi için, olay yerine Özel Harekat Polisleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ahmet Sucu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Abdulkadir Kabül'ün cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Neslihan Çetin, "İki el silah sesi duydum ve kapıya çıktım. Bana birisinin intihar ettiğini söylediler önce. Sonra kapının önüne gittim. Adam yığılmış yatıyordu. Ambulansı ve polisi aradım. Ondan sonra ambulans gelince öldüğünü söylediler. Ama can çekişti onu gördüm. Polisler geldi şahsı götürdü. Ardından cenaze aracı geldi. Ölen arkadaşımın amcasının oğluymuş" dedi.