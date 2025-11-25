Bayrampaşa'da Minibüs Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bayrampaşa'da Minibüs Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da Minibüs Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
25.11.2025 17:54
Kadın, eşinin minibüsünden inmeye çalışırken düştü ve ağır yaralandı; eşi gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da eşi tarafından kullanılan minibüsten inmeye çalışan 61 yaşındaki İrvet A., düşerek aracın altında kalması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili eşi gözaltına alındı.

EŞİNİN KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kaza, saat 15.00'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsünden inmek istediği sırada bilinmeyen bir nedenle yere düşerek aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

