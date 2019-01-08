BBDSO Sahnesinde Sıra Dışı Bir Enstrüman
1 saat önce
BBDSO bu hafta sıra dışı müzik enstrümanı "kontrafagot" için Mustafa Kemal Saydam'ın bestelediği "Gezinti" eserini fagot sanatçısı Onur Üzülmez'in solistliğinde sahneye taşıyor.
Şef Murat Cem Orhan'ın yöneteceği konserde ayrıca Beethoven'ın 7. Senfonisi ve Rossini'nin Sevil Berberi Uvertürü de seslendiriliyor.
Uludağ Premium'un sponsorluğunda Bursa Filarmoni Derneği'nin desteklediği klasik müziği geniş kitlelere ulaştıran Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta sıra dışı bir enstrüman olan "kontrafagot" için yazılmış keyifli bir eserle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Fagot sanatçısı Onur Üzülmez konserde, konservatuvarda birlikte büyüdüğü bir diğer fagot sanatçısı Mustafa Kemal Saydam'ın bestesi "Gezinti"yi orkestra eşliğinde seslendirecek.
Konserde ayrıca Beethoven'ın 1812 yılında bestelediği coşkulu eser 7. Senfoni ile Rossini tarafından bestelenen ve ilk kez 1816 yılında Roma'da sahnelenen "Sevil Berberi Operası"nın uvertürü de Orkestra tarafından sahneye taşınacak. Konseri şef Murat Cem Orhan yönetecek.
10 Ocak Perşembe akşamı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser, İnegöl Belediyesi'nin ev sahipliğinde 11 Ocak Cuma akşamı İnegöl Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde yinelenecek. Konserin biletleri; Sanat Cepte mobil uygulaması, BBDSO resmî web sitesi bursasenfoni.gov.tr ve biletiva.com'un yanı sıra Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu BBDSO Müdürlüğü Gişesi ve konser akşamı AKKM Merinos Gişesi'nden satın alınabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:10 Kaynak: Bültenler
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