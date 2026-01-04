BBP\'den ABD\'nin Venezuela Müdahalesine Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin, "İşte dünyada bunu durduracak, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi, bizim gibi, milli, yerli, sivil ve Anadolu insanının dışında, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran başka millet de göremiyoruz." dedi.

Alfatlı, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Alfatlı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in, ABD'nin askeri operasyonuyla alıkonulduğunu hatırlattı.

Bu durumun ABD gibi ülkelerin nereye kadar gidebileceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Alfatlı, şunları kaydetti:

"İşte dünyada bunu durduracak, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi, bizim gibi, milli, yerli, sivil ve Anadolu insanının dışında, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran başka millet de göremiyoruz. Üzülerek bunu söylüyorum. Ancak bunu durdurabilecek işte Türk milleti var, aziz milletimiz var, sizler varsınız."

Ekrem Alfatlı, güçlüyü koruyan bir anlayışın, hukuki çerçevede değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

"Bu tür zalimlerin, emperyalistlerin elbet bir gün yerle yeksan olacağına inanıyorum" diyen Alfatlı, "İnşallah bunları da göreceğiz. Bizler, hukuksuzluğa karşıyız. Emperyalizme karşıyız. Bölücülüğe karşıyız. Bölücülerin desteklenmesine karşıyız." ifadesini kullandı.

Tek listeyle yapılan kongrede, BBP İl Başkanı Gökmen Apar, yeniden seçilerek güven tazeledi.