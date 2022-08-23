BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

23.08.2022 19:08
BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Malatya'nın Darende ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Malatya'nın Darende ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bulut, partisinin ilçe başkanlığında gazetecilere, BBP'ye vatandaşların ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı çıkaramadığını, kendilerinin ise parti olarak 2023 seçimlerine hazırlandığını aktaran Bulut, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Sadece bu bize has bir şey değil, tüm dünya ülkeleri ekonomik anlamda bir daralma yaşıyor. Türk milleti birçok cendereyi bir ve beraber olduğunda atlatmış bir millettir. İnşallah en kısa zamanda bunu da atlatacaktır. Hükümetimiz bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor." dedi.

Bulut, İlçe Başkanı olarak atanan Ruhi Kahraman'ı da tebrik etti.

Uğur Bulut, buradaki programın ardından Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğünü, Somuncu Baba Külleyesini ve esnafı da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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