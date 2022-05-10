BBP Genel Başkanı Destici'den Engelliler Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderilmesiyle ilgili, hiç durmadan ve her gün kendini güncelleyen çözümler üretmeliyiz." ifadesini kullandı.

Destici, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, her yıl Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 156 ülkenin 10-16 Mayıs arasında Engelliler Haftası'nı kutladığını, bu tarihlerde tüm dünyada engellilerin sorunlarıyla onların engelleri aşarak hayata tutunmalarıyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

Dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşama diğer vatandaşlarla aynı şartlarda katılım sağlaması, devletin dezavantajlı bireyleri desteklemesinin devletin asli görevlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Destici, "Dezavantajlı kesimlerin ilk sırasında hiç tartışmasız engellilerimiz yer alır. Bununla birlikte engelli bireylerimizle ilgili tüm görev ve sorumlulukların sadece kamu kuruluşlarına ait olduğunu iddia etme kolaycılığının, başta inançlarımız olmak üzere evrensel insani değerlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, herkesin toplum olarak birlikte yaşadıkları tüm dezavantajlı kesimlere, özellikle engellilere, engellilerin ailelerine ve bir bütün olarak topluma karşı sorumluluklarının olduğunu hatırlattı.

Destici, "Engellilerimiz, devletin tüm hizmetlerine, sosyal hayatın tüm imkanlarına erişebilir hale gelmelidir. Engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderilmesiyle ilgili, hiç durmadan ve her gün kendini güncelleyen çözümler üretmeliyiz. Devletimizin hem bu çalışmaları yürütmek hem de bu konuda devlet organizasyonu dışında yapılan çalışmaları desteklemekle yükümlü olduğunu düşünüyoruz. Engelli bireylerin, çalışma ve sosyal hayatlarının içinde, 'engellerinden dolayı hiçbir sorun yaşamadıkları güne kadar' da kendimizi bu konuda başarılı kabul etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Engellilerin iş sahibi olmalarının ve ihtiyaçlarını çalışarak temin etmelerinin topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarının önünün güçlü bir şekilde açılması gerektiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, geçmişe kıyasla engellilerle ilgili, asla küçümsenmemesi gereken çok önemli mesafeler katettik. Bununla birlikte, konuyla ilgili, çok fazla eksiğimizin olduğunu, çok fazla çalışmamız gerektiğini ve yapmamız gereken çok fazla iş olduğu gerçeğini de kabul etmek zorundayız. En başta da engelli vatandaşlarımıza yönelik aile içi ve dışı kötü muamele ile şiddete asla müsaade edilmemelidir. Bir toplumda yaşayan engellilerin, hangi şartlarda hayatlarını idame ettirdikleri hem devletler için hem de milletler için gelişmenin ve insan haklarının neresinde olduklarıyla ilgili en önemli kriterlerden biridir. Engelliler Haftası'nın, toplumsal bilincin gelişmesine, ülkemizde ve tüm dünyada, hiçbir engel ve ayrım söz konusu olmadan, herkes için mutlu bir geleceğe vesile olmasını diliyor, her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak engelsiz bir dünya dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."