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BBP Genel Başkanı Destici, "Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, "Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar"

16.06.2021 14:21
BBP Genel Başkanı Destici,

Türkiye'nin erken seçime gitmesi için önünde herhangi bir sebep olamadığını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar" dedi.

Türkiye'nin erken seçime gitmesi için önünde herhangi bir sebep olamadığını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplatışında NATO zirvesi, Kovid-19 salgını ve erken seçim iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Çin devleti sebep olduğu Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye'ye kişi başına 2 bin dolar ödemelidir"

Kovid-19 virüsünün çıkış noktası olarak Çin'in gösterildiğini ve bu nedenle Çin'in cezalandırılması gerektiğini söyleyen Destici "Salgına Çin'in neden olduğu ile ilgili ayrıntılar her geçen gün daha da netleşiyor. Çin devleti sebep olduğu Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye'ye kişi başına 2 bin dolar, toplamda en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemelidir. Elde edilecek tazminatın tamamı, başta esnaflarımız ve çalışanları olmak üzere zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır. Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin'e yaptığının hesabı mutlaka sorulmalıdır. Özgür dünya, zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Sapkın Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa, insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz. Çin'in ödeyeceği bedel, gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm iktidarlara ibret olacaktır" ifadelerini kullandı.

"NATO ülkelerinin teröre destek vermesi, terör örgütlerini silahlandırması ve terör örgütlerinin bir savaş enstrümanı olarak kullanması prensiplerine aykırıdır"

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, "NATO ülkelerinin teröre destek vermesi, terör örgütlerini silahlandırması ve terör örgütlerinin bir savaş enstrümanı olarak kullanması, evrensel değerlere de uluslararası hukuka da NATO prensiplerine de aykırıdır. Bazı NATO ülkelerinin bu saydıklarım içinde yer aldığını görüyoruz. Türkiye'nin komşularıyla ya da kendi nüfuz sahasında yaşadığı neredeyse tüm anlaşmazlıklarda NATO ülkelerini karşısında bulması, uluslararası hukuka göre haklılığını da göz önüne aldığımızda hem antlaşması esasıyla hem de ruhuyla bağdaşmamaktadır. Önceki sayısız örneği saklı tutarak, çok yakın bir geçmişte bu durumun örneklerini Ege'de, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşadık. Özellikle, Washington Antlaşması'nın 4. Maddesi'nde yer alan, 'Taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiği' ibarelerinin, Türkiye bu riskle karşı karşıya geldiği her dönemde maalesef, Türkiye için yok sayıldığına şahit olduk. Türkiye, hem NATO toplantısında hem de NATO ülkeleriyle yapılan ikili görüşmelerde, tezlerinin hiçbirinden geri adım atmamış ve taviz vermemiştir" şeklinde konuştu.

"Dışarısı erken seçim istiyor"

Son gülerde erken seçim seslerinin yükselmesinin dışarıdan kaynaklandığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Seçimlerle yenilenen ABD yönetiminden yükselen, Türkiye'yi artık 'dost' ve 'müttefik' olarak tanımlamayacakları, 'Türkiye'de yönetimi değiştirecekleri' yönündeki sesler ki bu seslerden sonra da bazı kesimlerden erken seçim sesleri yükselmeye başladı. Hatta CHP lideri 'erken seçime gerek yok' derken bu seslerden sonra onlarda erken seçim demeye başladı. Teknik olarak seçim mümkün değilken neden erken seçim istiyorlar? Çünkü dışarısı erken seçim istiyor Çünkü Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyorlar. İstikrarsız olan ülkeler güçlü olamaz. Türkiye yeni sistemle güçlü olma yolunu garanti altına almıştır. Bugün 'erken seçim olsun' diyenler Libya'da Türk askerinin olmasından rahatsız olanlardır. Herkes kulağını açsın ve dinlesin: Azerbaycan, Pakistan bizim dost ve kardeş ülkelerimizdir. Öyle bir Türkiye istiyorlar ki, Türkiye Azerbaycan'a bir helikopter yollayamasın. Böyle bir Türkiye istiyorlar. Türkiye kendi kabuğuna çekilsin ve hiçbir şeye karışmasın" diye konuştu. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici, Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar
BBP Genel Başkanı Destici, Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar

Büyük Birlik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, 'Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar' - Son Dakika


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