BBP Genel Başkanı Destici, Kars'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Eğer bu harekatı tam anlamıyla yani 450 kilometre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde tamamlayabilirsek, o zaman 3 milyon Suriyeliyi o bölgelere yerleştirebiliriz. Türkiye'nin bana göre bu konudaki tek çıkar yolu bu." dedi.

Destici, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği Kars Öğretmenevi'nde yaptığı konuşmada, kentteki vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığını söyledi.

Ülkeyi, milleti, devleti ve dini önceleyerek siyaset yaptıklarını ifade eden Destici şöyle konuştu:

"Suriye'de iç savaşın başladığı ilk dönemlerde, sınırların hemen dışında tampon bölge, kampların oluşturulması ve mültecilerin orada tutulması için çağrı yaptık. Bu yapılmadı ve 3,5 - 4 milyon Suriyeli mülteci ülkemiz içine girdi. Bu önerimiz yapılsaydı, bu kadar Suriyeli kontrolsüz bir şekilde ülkemize giremeyecekti, o boşalan bölgelerde de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD, YPG alan bulamayacaktı, ABD de alan bulamayacaktı. Esas orada işgalci olan ABD'dir. PYD ve YPG'yi de kullanmaktadır, yarın işi bittiğinde onları paçavra gibi kenara atacaktır."

Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın yarım bırakıldığını belirterek öncelikle bu harekatın tamamlanması gerektiğini vurguladı.

"Alanı temizleyeceksin ve onları Suriye topraklarına yerleştireceksin"

Harekat ile kontrol altına alınan noktalara ülkeye gelen 500 bin Suriyelinin geri yerleştirildiğine işaret eden Destici şunları kaydetti:

"Eğer bu harekatı tam anlamıyla yani 450 kilometre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde tamamlayabilirsek, o zaman 3 milyon Suriyeliyi o bölgelere yerleştirebiliriz. Türkiye'nin bana göre bu konudaki tek çıkar yolu bu. Herkes konuşuyor ama kimse bir çözüm önerisi söylemiyor. Harekatı yapacaksın, alanı temizleyeceksin ve onları Suriye topraklarına yerleştireceksin. Mülteciler kendi ülkelerine dönecek, hem de biz o bölgenin ABD işgalinden ve işgal neticesinde orada kurulmaya çalışılan terör devletinden de korumuş olacağız."

Destici, Afganistan'dan Türkiye'ye artık çok göç gelmeyeceğini tahmin ettiğini dile getirerek, "Şu ana kadar gelen de 300-400 bin arası göç var, bunların önemli bir kısmı kontrol altında. Afganistan'dan gelenler hem soydaşlarımız hem de dindaşlarımız. Daha çok Özbek, o bölgedeki Hazara Türkleri ve oradaki yerli diye tabir edilen Türkmenler. Bunlar Taliban tarafından direkt hedef alınmış vaziyette. Oradaki demografik yapıyı değiştirmek için bunların üzerine gidiliyor. Türkiye'nin de bu konuda strateji geliştirmesi lazım ve onları orada tutmak lazım." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmaları

Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirten Destici şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni sivil, demokratik 84-85 milyonun kendisini içinde hissettiği, yani kişisel hak ve özgürlüklerin, inanç hürriyetinin, adaletin, hukukun tam olarak sağlandığı bir anayasa... Cumhurbaşkanı bu konuda bir çağırı yaptı, biz bu çağrıyı olumlu, samimi bulduğumuzu ve desteklediğimizi ifade ettik, Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde olumlu yaklaştı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve onlarla hareket eden diğer siyasi partiler bunu samimi görmediklerini ve dolayısıyla da bu çalışmaya katılmayacaklarını söyledi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partileri ziyaret ettim. Onlara şunu söyledim: Siz samimi görmediğinizi söylüyorsunuz ama bir çağrı var, bu çağrı devletin en üst noktasından yapılıyor, dolayısıyla sizin buna olumlu yaklaşmanız lazım. Daha ortada teklif, çalışma görmemişsiniz, siz ortaya bir şey koymamışsınız baştan karşı çıkmak doğru değil."

Destici ve beraberindekiler konuşmaların ardından Valilik, Kafkas Üniversitesi ve Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti.