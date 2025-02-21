BBVA Vakfı iş Birliğiyle Yürütülen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı - Son Dakika
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BBVA Vakfı iş Birliğiyle Yürütülen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı

BBVA Vakfı iş Birliğiyle Yürütülen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı

BBVA Vakfı iş birliğiyle yürütülen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı'nın 2025 başvuruları açıldı.

21.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:21
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Araştırma ve üretimi teşvik eden bir platform oluşturmak amacıyla BBVA Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı 2025 yılında da devam ediyor.

Sanat, mimarlık, tasarım, kent ve toplum çalışmaları alanlarında üretim yapan Türkiyeli sanatçı ve araştırmacılara yönelik programda iki ayrı fon yer alıyor: Sanatsal Araştırma Fonu ile Üretim Fonu.

Sanatsal Araştırma Fonu ile günümüzün toplumsal ve ekolojik meselelerine odaklanan disiplinlerarası bir araştırma projesine destek sağlanacak. Üretim Fonu ise hareketli görüntünün dinamik ve çok yönlü niteliğiyle ilişki kuran, güncel toplumsal ve ekolojik meselelere odaklı bir üretimi destekleyecek. Her iki fon kapsamında da sanat, tasarım, teknoloji ve ekolojinin kesişimindeki güncel ve kritik konuların ele alınması teşvik ediliyor.

2025 yılı başvuruları 10 Şubat'tan 7 Nisan'a dek devam edecek. Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından seçilen projeler 7 Mayıs'ta duyurulacak. Seçilen projelerin her birine 20.000 Euro'luk fon desteği sağlanacak. Program kapsamında üretilen işler ile araştırma çıktıları, 2026'da Salt Galata'da gerçekleştirilecek sergide sunulacak. Üretilen işlerin ve araştırma çıktılarının sergilenmesine ilişkin ek masraflar ile isteğe bağlı olarak Madrid'e (İspanya) yapılacak bir seyahate ilişkin masraflar da karşılanacak.

Bu yılki değerlendirme süreci, Amanda de la Garza (Yardımcı Sanat Direktörü, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), María Berríos (Küratöryel Programlar ve Araştırma Direktörü, Museu d'Art Contemporani de Barcelona), Guillermo Zuaznabar (Tasarım ve Mimarlık Küratörü, Museo de Bellas Artes de Bilbao), Marina Otero Verzier (Mimar-Araştırmacı), Özge Ersoy (Kıdemli Küratör, Asia Art Archive), Laura Poderoso (Yardımcı Direktör, BBVA Vakfı) ve Fatma Çolakoğlu'nun (Araştırma ve Programlar Direktörü, Salt) yer aldığı Seçici Kurul tarafından yürütülecek.

Programın geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk edisyonu kapsamında seçilen Aslı Uludağ, Ali Taptık ve Merve Mepa'nın projeleri ise 18 Mart-15 Haziran 2025 tarihlerinde Salt Galata'da sunulacak.

Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı 2025 başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.

BBVA Grubu bünyesindeki Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, sanat, mimarlık, tasarım, toplumsal ve ekonomik tarih alanlarının kesişiminde araştırma, sergi, yayın, web projeleri ve kamu programları geliştiren bir kültür kurumudur.

BBVA Grubu'nun sosyal sorumluluk girişimi olan BBVA Vakfı ise araştırmaya dayalı sanatsal, kültürel ve bilimsel faaliyetler aracılığıyla bilgi üretimi ve paylaşımını teşvik ederek toplumsal fayda sağlamayı amaçlar.


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