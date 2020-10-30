BDT ülkelerinin askeri yetkilileri Özbekistan'da toplandı - Son Dakika

BDT ülkelerinin askeri yetkilileri Özbekistan'da toplandı

30.10.2020 21:45
BDT ülkelerinin askeri yetkilileri Özbekistan'da toplandı, System.String[]

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin askeri yetkilileri, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bir araya geldi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin askeri yetkilileri, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bir araya geldi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, BDT'ye üye Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın askeri yetkilileri ile BDT İcra Komitesi temsilcileri katıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, toplantının açılışındaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok toplantının videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildiği bir dönemde bu toplantının yapılmasının taraflar arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerine dayandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Özbekistan Genelkurmay Başkanı Pavel Ergaşev de BDT bölgesindeki iş birliğinin öncelikli konularından birinin, bölgesel güvenliği sağlamak, örgüte üye ülkelerin silahlı kuvvetlerince teröre karşı ortak mücadele etmek olduğunu ifade etti.

Örgüte üye ülkelerin askeri yetkililerinin BDT ülkeleri askeri kurumları arasında savunma ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği meselelerini gözden geçirdiği toplantıda, üye ülkelerin askeri güvenliğinin sağlanması ve BDT ülkelerindeki siyasi duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, örgüte üye ülkeler arasında askeri iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik BDT ülkeleri silahlı kuvvetlerinin 2021 yılına yönelik eylem planı kabul edildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Genelkurmay Başkanı, Özbekistan, Semerkant, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BDT ülkelerinin askeri yetkilileri Özbekistan'da toplandı - Son Dakika


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