Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı - Son Dakika
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Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

6 saat önce

ABD'de bir rehin dükkanı personeli, tezgah üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı.

Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı, System.String[]

ABD'de bir rehin dükkanı personeli, tezgah üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Utah eyaletinde yer alan Hurricane şehrindeki bir rehin dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 kadının bir rehin dükkanında silah baktığı ve bu sırada tezgahta da bir bebek olduğu görülüyor. Kadınlar silahları inceleyip, dükkandaki personel kadından bilgi aldığı sırada tezgah üzerindeki bebek bulunduğu yerden kayıyor. Bebek kafa üstü yere düşmek üzereyken bir başka personel bebeği fark edip son anda yere düşmekten kurtarıyor ve bebeği kadına teslim ediyor.

Yerel medyaya olayla ilgili konuşan personel ise "Bebek beton zemine kafa üstü düşmek üzereydi. Bebeği son anda yakalamasaydım, bebek muhtemelen ciddi anlamda zarar görürdü" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-2 kadının silahları incelemesi ve çalışandan bilgi alması

-Tezgah üzerindeki bebeğin yere doğru kayması

-Bebek kafa üstü düşmek üzereyken başka bir personelin bebeği son anda yakalaması

-Personelin bebeği kadına teslim etmesi

-Olayın farklı açılardan görüntüsü


Amerika Birleşik Devletleri, Hurricane, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
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