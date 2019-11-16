Son Dakika Haberleri: Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı - Son Dakika

Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı

6 saat önce

Manisa Turgutlu'da evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı, System.String[]

Manisa Turgutlu'da evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlilik dışı çocuğunu evde doğuran Zehra Y. göbek bağını kendi kestiği çocuğunu poşete koyup Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsaya bıraktı. Kanaması olan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine tedavi için giden Zehra Y. burada durumu polislere itiraf etti ve Turgutlu polisi bebeğin cesedini annenin tarif ettiği boş arsada buldu. Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.


Anne Zehra Y. emniyetteki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı
Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Bakırköy'de siyanür ile yaşamlarına son veren aile defnedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]