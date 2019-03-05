Son Dakika Haberleri: Bebek Bekleyen Doktor Çift Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bebek Bekleyen Doktor Çift Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

58 dakika önce

Konya'da, önce tır, ardından minibüsle çarpışan otomobildeki bebek bekleyen doktor çift, hayatını kaybetti.

Bebek Bekleyen Doktor Çift Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Konya'da, önce tır, ardından minibüsle çarpışan otomobildeki bebek bekleyen doktor çift, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, Konya- Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki 47 NH 803 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarına devrilirken, savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik'in (37) kullandığı 42 EP 064 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetti.

Tır ve minibüs sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Sarayönü Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu belirtilen eşi Süleyman Köse'nin cenazeleri, otopsi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse'ye ait olduğu belirlenen bir defter bulundu.

Hamile olan Köse'nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, "Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu

Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi! CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Anket Açıklaması: Bir Dip Dalgası Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 23:34:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek Bekleyen Doktor Çift Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]