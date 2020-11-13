Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi - Son Dakika

Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi

13.11.2020 11:11
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi, System.String[]

BEŞİKTAŞ Bebek Parkı'nın ortasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılmak istenen tuvalet projesi gelen tepki üzerine iptal edildi.

Mertcan ÖZTÜRK/ - BEŞİKTAŞ Bebek Parkı'nın ortasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılmak istenen tuvalet projesi gelen tepki üzerine iptal edildi. Tuvalet yapımı için park ortasına açılan çukur kapatıldı.

Bebek Parkı'nda geçtiğimiz gün, etrafı şeritlerle çevrili alana açılan çukur, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parkın ortasına tuvalet yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri, duruma sosyal medyadan tepki yağdırdı. Yapılması planlanan tuvaletin yerinin çocukların oyun parkının hemen yanında olması ise hijyen açısından ailelerin tepkisine neden oldu. Şikayetlerin ardından ise çalışmalar durduruldu ve 2 gün önce açılan çukur kapatıldı.

"BÜYÜK YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ"

Açılan çukuru fark eder etmez olayı araştırdığını ve bir şikayet yazısı yazdığını ifade eden Bebek mahallesi sakini Cengiz Zorlu, "Dün bir kazı ekibinin geldiğini gördüm buraya. Dozerler falan vardı sabah. Kazdıkları foseptik çukuru gibi de bir şey vardı. Ben de merak ettim ne olduğunu. Ama çalışan yoktu çalışıp gitmişler. Kazılıydı burası. Sosyal medyada inceleyince baktım şikayetler var. Tuvalet yapıldığını öğrendim. Ama şurada bir tuvalet var zaten. Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var. Ben de beyaz masaya şikayet yazısı yazdım. Çünkü burası çocuklarımızın oynadığı yer. Zaten yeşillik alanımız az. Dün bir şikayet yazısı yazdım. Ama akşam muhtarlıktan vazgeçildiğine dair bir bilgi aldım. Yapılmayacakmış vazgeçmişler öyle dediler. Ben de şimdi ona bakmaya gelmiştim. Muhtarlıktan aldığım bilgi, belediye yanlıştan döndü şeklinde. Çimen tekrar biter zaten orası problem değil önemli olan durması. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Gerçekten durdularsa eğer iyi olmuş" şeklinde konuştu.

"YEŞİLLİĞİN ORTASINDA TUVALETİN OLMASINI ÇOK DOĞRU BULMADIM"Bebek Parkı'na çocuklarıyla sürekli geldiğini söyleyen Derya Bilgin, yapılması planlanan tuvaletin yanlış bir karar olduğunu söyledi. Bilgin, "Bilmiyorum çok hoşuma gitmedi bu durum şu an. Şu sıralar çok dışarı çıkmadığımız için bilmiyordum açıkçası. Parkta bir muhtarlık sıkıntısı olduğunu biliyordum ama tuvaletin yerinin değiştirileceğini bilmiyordum. İptali iyi olmuş yani çünkü çok ters bir yer burası. Piknik yaptığımız, top oynadığımız, çocuklarımızın dolaştığı bir yerin ortasında, yeşilliğin ortasında tuvaletin olmasını çok doğru bulmadım açıkçası" dedi.

"ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI İSABETLİ BİR KARAR OLMUŞ"

Bebek Parkı'na yürüyüş yapmak için sürekli geldiğini belirten Semih Levi, çocukların oynadığı bir parkın hemen yanında tuvalet olmasının, hijyen açısından da sağlıklı olmadığını söyledi. Levi, "Yani çok hoş düşünmüyorum zaten kenarda var. Burada insanlar sandalyeleri ile oturuyorlar hafta sonları. Bir ihtiyaç tuvalet tamam ama zaten köşede var. Yerinin çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaların durdurulması isabetli bir karar olmuş. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hem görsel olarak yanlış hem çocukların yanı başında hijyen olarak da doğru olmadığını düşünüyorum. Bilseydim ben de şikayet ederdim" ifadelerini kullandı.


Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi - Son Dakika


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