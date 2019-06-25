Son Dakika Haberleri: BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı
Son Dakika Ekonomi Haber

BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı

1 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulunun haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı.

BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı, System.String[]
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulunun haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı.

Valilik'teki toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin'in yanı sıra BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Toplantıda, 2014 yılı mali destek programları etki değerlendirmesi, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenecek fuar ile Mimar ve Mühendisler Grubu 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılım, Bursa Teknik Üniversitesinin eğitim ve iş birliği çerçeve protokolü ile gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Eskişehir, Bursa, Bilecik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı Milyonlarca emekli ve memur dört gözle bekliyor! Maaşlara yapılacak zam için son 9 gün Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]