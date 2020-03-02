Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçını kaybetti - Son Dakika Spor

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçını kaybetti

6 saat önce

Kulübün başkanlığını da üstlenen Beckham, ABD'nin Los Angeles kentindeki Banc of California Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, eşi Victoria Beckham'la birlikte izledi.

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçını kaybetti, System.String[]

Kulübün başkanlığını da üstlenen Beckham, ABD'nin Los Angeles kentindeki Banc of California Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, eşi Victoria Beckham'la birlikte izledi. Los Angeles FC, Vela'nın 44. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.


1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynayan Beckham, 2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalamıştı.


İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 115 kez giyen 44 yaşındaki Beckham, MLS tarihinde hem oyuncu hem de takım sahibi olan ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, David Beckham, Los Angeles, California, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:05 
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