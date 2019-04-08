Bedelli Askerlik Yolunda Ölen İbrahim, Arkadaşının Yanına Defnedildi
2 saat önce
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada ölen Orhun Furkan Baykan (31) dün Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
MANİSA'nın Şehzadeler
ilçesinde, bedelli
askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada ölen Orhun Furkan Baykan
(31) dün Adana
'nın Kozan
ilçesinde toprağa verildi. Kazada Baykan ile birlikte yaşamını yitiren arkadaşı İbrahim Tüfekli'nin (27) cenazesi de bugün yanına defnedildi.
Geçen Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, Manisa
'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi
'nde Akhisar
'dan İzmir
yönüne giden Enis Karadağ
(29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giden İbrahim Tüfekli ve Orhun Furkan Baykan yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yakınları sürücü Enis Karadağ ile Gamze Tercan
(31) ağır yaralandı. Kazada yaralananlar Manisa Şehir Hastanesi
'ne kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi dün, gözyaşları arasında Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Otopsisi tamamlanan ve bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İbrahim Tüfekli de helallik alınması için Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özal Türkay Caddesi üzerindeki baba evi önüne etirildi. Burada babası Ali Tüfekli ile anne Fatma Tüfekli gözyaşlarına boğuldu. 3 kardeşten biri olan İbrahim Tüfekli, daha sonra götürüldüğü Kozan Asri Mezarlığı'nda aynı kazada hayatını kaybeden Orhun Furkan Baykan'ın mezarının yanına toprağa verildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:54 Kaynak: DHA
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