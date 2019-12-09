Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli satranççı Handenur Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Spor Bedensel engelli satranççı Handenur Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Bedensel engelli satranççı Handenur Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Bedensel engelli milli satranççı Handenur Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bedensel engelli satranççı Handenur Şahin, AA'nın

Bedensel engelli milli satranççı Handenur Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlk kez Ankara'da gerçekleştirilen FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nda mücadele eden Handenur, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Handenur, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğrafı için oy kullandı.

Haber kategorisinde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafına oy veren milli sporcu, yaşam kategorisinde ise tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" fotoğrafından yana kullandı.

Handenur Şahin, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok güzel anlar yakalanmış. Fotoğrafları çok beğendim. Özellikle haber kategorisinde tercih yapmakta zorlandım." diye konuştu.

Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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