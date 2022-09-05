Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı - Son Dakika
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Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı

05.09.2022 18:29
Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in son yıllardaki Geleneksel Çin Tıbbı'nı (GÇT) yurtdışında teşvik etme ve geliştirme ile işbirliği çabaları sayesinde GÇT, Kuşak ve Yol ülkelerindeki hastalar için yeni bir seçenek haline geldi.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in son yıllardaki Geleneksel Çin Tıbbı'nı (GÇT) yurtdışında teşvik etme ve geliştirme ile işbirliği çabaları sayesinde GÇT, Kuşak ve Yol ülkelerindeki hastalar için yeni bir seçenek haline geldi. Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi Başkanı Yu Wenming Cuma günü yaptığı açıklamada GÇT'nin önemli bir uluslararası işbirliği alanına dönüştüğünü ve 196 ülke ve bölgeye yayıldığını söyledi. Yu söz konusu açıklamayı 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFT IS) konulu bir forumu olan 5. GÇT Gelişimi İçin Kuşak ve Yol Forumu sırasında yaptı. Beijing Çin Tıbbı Üniversitesi'nde (BUCM) profesör olan ve Rusya'nı n St. Petersburg kentindeki GÇT merkezinin başkanlığını yapan Liu Qingguo'ya göre, son yıllarda Rus halkının GÇT'ye olan ilgisinde artış yaşanıyor ve GÇT, Rusya'da birçok hasta için yeni bir tedavi seçeneği haline gelmiş durumda. 2016 yılında kurulan bu GÇT merkezi, BUCM'ye bağlı. Liu, "GÇT, spondiloz ve gerilim tipi baş ağrısı gibi kronik hastalı klara karşı eşsiz iyileştirici etkilere sahip" dedi ve ekledi: "Hastalarımız ilk önce bu tıbbı denedi ve merkezin üne kavuşmasıyla Rus ya hatta Belarus, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla insan tedavi için gelmeye başladı." Giderek daha fazla hastanın GÇT kültürüne ilgi göstermesiyle Liu ve arkadaşları onlara merkezin uygulama odasında Qigong ve Tai Chi'yi gösterdi. Bu geleneksel Çin dövüş sanatları, fiziksel ve zihinsel u yumu yakalamak için insan bedeninin iç enerjisini kullanmaya odakla nıyor. Liu, GÇT merkezinin rutin terapinin yanı sıra yerel hastanelerle ak ademik alışverişlerde bulunduğunu ve yerel doktorlar için eğitim pr ogramları düzenlediğini söyledi.

Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'n daki (CIFTIS) bir Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) hizmetleri standı görülüyor, 1 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

CIFTIS'deki katılımcılardan da görüleceği üzere Çin aynı zamanda ha stalıklarla mücadelede GÇT kullanımı konusunda diğer Kuşak ve Yol ülkeleriyle de işbirliği yapıyor. 2021'de Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Xi'an GÇT Ensefalopati Hastanesi, Astana Tıp Üniversitesi ve Nazarbayev Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığında Kazakistan'ın başkenti Nur-Su ltan'da beyin hastalıklarına yönelik bir rehabilitasyon merkezi kuruldu. Bu merkezde 3.700'ün üzerinde kişi tedavi gördü. Hastanenin başkanı Song Hujie, "GÇT tedavi teknolojilerinin giderek artan popülerliği ve GÇT hizmet ticaretinin büyümesi, Kuşak ve Yol ülkelerindeki insanlarının GÇT'ye güven duyduğunu gösteriyor" diye konuştu. Ocak ayında Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi'nin de içinde olduğ u merkezi hükümet kuruluşlarının yayımladığı bir plana göre, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin, Kuşak ve Yol ülkelerinde o rtaklaşa 30 yüksek kaliteli GÇT merkezi kurmayı hedefliyor. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Zhu, Çi n'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle birlikte çalışarak GÇT'nin korunması ve yenilenmesini teşvik etmeye, GÇT'nin Kovid-19 pandemisiyle mücad eledeki rolünü artırmaya ve birlikte herkes için küresel bir sağlık toplumu inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı

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Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı Çin'in Hunan Eyaletinde Çeltik Hasadı Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı - Son Dakika

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