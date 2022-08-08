Xi, Petrol Depolama Üssünde Yaşanan Patlamalarla İlgili Küba Devlet Başkanı'na Başsağlığı Dileklerini Sundu - Son Dakika
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Xi, Petrol Depolama Üssünde Yaşanan Patlamalarla İlgili Küba Devlet Başkanı'na Başsağlığı Dileklerini Sundu

08.08.2022 21:05
Xi, Petrol Depolama Üssünde Yaşanan Patlamalarla İlgili Küba Devlet Başkanı'na Başsağlığı Dileklerini Sundu

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Küba'daki bir petrol depolama tesisinde yaşanan patlamalarla ilgili Pazartesi günü Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e bir başsağlığı mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Küba'daki bir petrol depolama tesisinde yaşanan patlamalarla ilgili Pazartesi günü Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e bir başsağlığı mesajı gönderdi. Xi, aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri olan Diaz-Canel'e gönderdiği mesajda, Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde meydana gelen patlamaları öğrenince şok olduğunu söyledi. Çin hükümeti, halkı ve kendi adına patlamalarda hayatını kaybedenler için derin üzüntülerini sunan ve yakınlarını kaybedenler ile yaralananların acısını samimi bir şekilde paylaştığını belirten Xi, Çin'in Küba'ya yardım sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Petrol Depolama Üssünde Yaşanan Patlamalarla İlgili Küba Devlet Başkanı'na Başsağlığı Dileklerini Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Petrol Depolama Üssünde Yaşanan Patlamalarla İlgili Küba Devlet Başkanı'na Başsağlığı Dileklerini Sundu - Son Dakika
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