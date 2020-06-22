beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü - Son Dakika
BBC

beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü

Dünya Ticaret Örgütü tarafından Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakkını da elinde bulunduran Katar şirketi beIn Sports'un yayınlarının yasa dışı olarak izlenmesine izin vermekle suçlanan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu SAFF, 'korsanlıkla mücadele' sözü verdi.

beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü tarafından Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakkını da elinde bulunduran Katar şirketi beIn Sports'un yayınlarının yasa dışı olarak izlenmesine izin vermekle suçlanan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu SAFF, 'korsanlıkla mücadele' sözü verdi.

Dünya Ticaret Örgütü geçen hafta Katar'ın şikayeti sonrası Suudi Arabistan'ın korsan yayıncılıkla suçlanan "beoutQ" platformunun yayınlarını engellemeyerek fikri mülkiyet haklarını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

SAFF Başkanı Yasser Hassan Almisehal, UEFA'ya gönderdiği mektupta korsan yayınlarla mücadele etme sorumlulukları bulunduğunu kabul etti.

Yayın haklarının "sadece elit kulüpler için değil, tüm spor piramidi için" yaşamsal önemde olduğunu söyleyen Almisehal'in dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İngiltere Premier Ligi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne benzer güvenceler verdiği belirtiliyor.

'231 siteyi engelleyeceğiz'

Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Hakları İdaresi de şifreli spor kanallarını yayınlayan 231 internet sitesini engelleyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başkanı olduğu Kamu Yatırım Fonu, Premier Ligi takımlarından Newcastle United'ın yüzde 80 hissesini almak için 300 milyon sterlin (yaklaşık 372 milyon dolar) teklif etmişti.

BeIN, Premier Lig'e çağrı yaparak Suudi Arabistan'ın yasa dışı yayınlara izin verdiğini söylemiş ve Kamu Yatırım Fonu'yla finansman sağlayan diğer Suudi kuruluşlarının araştırılmasını istemişti.

Dünya Ticaret Örgütü, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:22 

Son Dakika Dünya beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:09:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei