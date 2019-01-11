Son Dakika Haberleri: Beın Media Group'tan İtalya Süper Kupa Tepkisi

Beın Media Group'tan İtalya Süper Kupa Tepkisi

26 dakika önce

beIN Media Group, korsan yayıncılıkla mücadele konusunda İtalya 1. Futbol Ligi (Seria A) yönetiminin özen göstermesini istedi.

Beın Media Group'tan İtalya Süper Kupa Tepkisi, System.String[]
beIN Media Group, korsan yayıncılıkla mücadele konusunda İtalya 1. Futbol Ligi (Seria A) yönetiminin özen göstermesini istedi.

beIN Media Group'tan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak Çarşamba günü İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanacağı hatırlatılarak, beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al Obaidly'nin bu nedenle Serie A yönetimine hitaben bir mektup kaleme aldığı bildirildi.

Serie A'nın korsan yayıncılıkla mücadelede en ön saflarda yer alacağını beyan etmiş olmasına rağmen 2017'den beri beIN Media Group'un yayınlarını yasa dışı yayımlayan Suudi Arabistan destekli beoutQ'ya karşı yeterli tepkiyi ortaya koymamasından duyulan hayal kırıklığınının kaydedildiği açıklamada, "Yazılan mektupta beIN Media Group'un Serie A'dan 3 talebi bulunuyor; FIFA'nın ve AFC'nin (Asya Futbol Konfederasyonu) beoutQ'ya karşı başlattığı ortak yasal girişime katılmak, Süper Kupa maçı öncesi Suudi yetkililere beoutQ ile mücadelede ciddi adımlar atmaları için çağrıda bulunmak, maçın Cidde'de oynanmasının doğru olup olmayacağını yeniden değerlendirmek." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:36 Kaynak: AA

Futbol, Süper Kupa, İtalya, beIN, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Galatasaraylı Semih Kaya, Lüks Arabasıyla Direğe Çarptı İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı

Fenerbahçe, Hazırlık Maçında AZ Alkmaar'ı 3-2 Devirdi Fransız Devi PSG, Galatasaray'ın 31 Yaşındaki Oyuncusu Fernando Reges'i Gündemine Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:02:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beın Media Group'tan İtalya Süper Kupa Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]