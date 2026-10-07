Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - Son Dakika
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Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

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TBMM Başkanvekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu. AK Parti'nin yeni TBMM Başkanvekili Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozdağ'a yaklaşık 3,5 yıllık görevi için teşekkür etti, Beyazıt'a başarı diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim netleşti. AK Parti'nin yeni TBMM Başkanvekili, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR

Görev değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıldır bu görevi yürüten Bekir Bozdağ'a fedakarlıkları için teşekkür etti. Yeni Başkanvekili Yusuf Beyazıt'a yeni görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

YUSUF BEYAZIT'A BAŞARI DİLEĞİ

"Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum."

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