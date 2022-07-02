Beklenen an geldi! Ekran kartı fiyatları ne kadar düştü?

Son yıllarda ekran kartı fiyatlarının zirve yaptığına ve hatta ciddi bir stok sıkıntısının yaşandığına şahit olduk. Tabii bu durumun en büyük nedenlerinden birisi de kripto para piyasasındaki devasa yükselişti. İnsanlar, madencilik yapmak için pazardaki en güçlü ekran kartlarına yönelirken, talebi artırarak pazarın daha önce olmadığı kadar pahalanmasına neden oldular.

Ancak bu durum, son dönemde büyük ölçüde değişti. Zira kripto para piyasasında işler bir anda tersine döndü. Söz konusu varlıklar, yatırımcıları endişelendirecek seviyede değer kaybederken, bununla birlikte ekran kartı fiyatları da düşüş yaşadı. Biz de ekran kartı fiyatlarını incelediğimiz videomuzla karşınızdayız.

Ekran kartı fiyatları ne kadar düştü?

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda son dönemde düşüş içerisinde olan ekran kartı fiyatlarını inceliyoruz. Dilerseniz, sözü daha fazla uzatmadan ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler!

Bu kapsamda incelediğimiz ilk ekran kartı 16 GB ve 256 Bit AMD Radeon RX 6900 XT oluyor. Ürün, 2021'in sonlarında yaklaşık 29 bin TL'den satılıyordu. Aynı dönemde Ethereum'un grafiğine göz attığımızda ise değerinin 60 bin TL olduğunu söylemek mümkün.

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Ekran kartının Haziran 2022 itibariyle satıldığı fiyat etiketi 16 bin TL'ye kadar düşmüş durumda. Burada 12 bin TL'lik bir indirim söz konusu. Bu da kripto para piyasasındaki düşüşün madenciliği doğrudan etkilediği aşikar.

Listemizde yer alan bir sonraki ürün AMD Radeon RX 6800 XT. Ekran kartı, bu yılın başlarında 32 bin TL seviyelerinden satılıyordu. Ancak ilerleyen süreçlerde kriptoda yaşanan düşüşle beraber fiyatlarında ciddi bir azalma meydana geldi. Haziran 2022 itibariyle de fiyatı 17 bin 750 bin TL seviyelerine geriledi.

Kriptodaki düşüşten etkilenen ekran kartlarından bir diğeri ise AMD Radeon RX 6800 Core. Modelin fiyatının tavan yaptığı dönem 31 bin 480 TL ile Şubat 2022. Ethereum'un aynı dönemdeki grafiğine bakacak olursak, bir yükseliş içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Haziran 2022 fiyatı ise 12 bin TL.

AMD Radeon RX 6700 XT, aynı şekilde 19 bin TL'den yaklaşık 9 bin TL'ye kadar geriledi. Bir diğer ekran kartı AMD Radeon RX 6500 XT de 6 bin 250 TL'lerden 3 bin 645 TL'ye kadar düşmüş durumda. Burada sadece üst segment modellerde değil, giriş seviyesi ekran kartlarının fiyatlarında da azalma görüyoruz.

Pazarın en güçlü modellerinden MSI RTX 3080 Ti, Ethereum'un tavan yaptığı dönemlerde 44 bin 500 TL bandından satıştaydı. Ancak an itibariyle fiyatı yaklaşık 24 bin TL'ye kadar geriledi. Bunun dışında ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti modeli de 29 bin 500 TL'lerden satılırken, Haziran 2022'de 15 bin TL seviyelerine kadar düştü. Son olarak Zotac RTX 3060 Ti modelinin fiyatları bu süreçte 21 bin TL seviyelerinden 13 bin TL'ye kadar geriledi.

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