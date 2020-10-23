Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde - Son Dakika
BBC

Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

23.10.2020 13:27
Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde, System.String[]

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı. Belçika'da bütün profesyonel spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi. Üniversitelerde sınıfların doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı.

"Salgının ikinci dalgasının Lombardiya'sı" olarak adlandırılan Liege eyaletinde ise artan hasta sayısı nedeniyle sahra hastanesi kurulması gündemde.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Cuma sabahı düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle "ulusal bir kriz yaşandığına" işaret etti.

"Ulusal krizi aşmanın, ulusal dayanışma ile mümkün olacağını vurgulayan Belçika Başbakanı, hükümetin aldığı yeni önlemleri açıkladı.

Hemen yürürlüğe girecek ve en az 19 Kasım'a kadar devam edecek önlemler şöyle:





Hastanelere her gün ortalama 500 başvuru

Günlük enfeksiyon sayısının ortalama 10 binin üzerinde olduğu Belçika'da, hastanelere de de her gün ortalama 500 başvuru yapılıyor.

Özellikle Liege eyaletindeki hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerin ciddi kapasite sorunu yaşadığı belirtiliyor.





Liege'deki yoğun bakım uzmanları, acil önlem alınmazsa, Avrupa'da salgının en ağır hissedildiği İtalya'nın Lombardiya bölgesinde olduğu gibi, koridorların hastalarla dolacağını savunuyor.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle Liege'deki hastalar başka kentlere taşınıyor. Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, kentteki eski bir hastaneyi, Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürmek için askeri yetkililerle temas kuracağını açıkladı.

Bioistatistik uzmanı Prof. Dr. Geert Molenberghs'e göre, son 2 hafta içinde 11 milyonluk Belçika'da nüfusun yüzde 1'i enfekte oldu. Vakaların hızla arttığına dikkati çeken Molenberghs, gerçek koronavirüs rakamının, nüfusun yüzde 3 ile 5'ine doğru gittiğini söyledi.

Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

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Son Dakika Sağlık Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde - Son Dakika

BBC
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