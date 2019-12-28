Belçikalı genç kadın sahte Tinder hesabı yüzünden "seks ziyaretçilerinin" hücmuna uğradı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Belçikalı genç kadın sahte Tinder hesabı yüzünden 'seks ziyaretçilerinin' hücmuna uğradı - Son Dakika Dünya

Belçikalı genç kadın sahte Tinder hesabı yüzünden "seks ziyaretçilerinin" hücmuna uğradı

6 saat önce

25 yaşındaki bir kadın, flört uygulaması Tinder'da adına açılan bir sahte hesap nedeniyle, çok sayıda istenmeyen "seks ziyaretcisi" ile uğraşmak zorunda kalıyor.

Belçikalı genç kadın sahte Tinder hesabı yüzünden

Belçika'nın Flaman kesimindeki Geel kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, flört uygulaması Tinder'da adına açılan bir sahte hesap nedeniyle, çok sayıda istenmeyen "seks ziyaretcisi" ile uğraşmak zorunda kalıyor.

Sahte hesabın, eski ev arkadaşı olan bir kadın tarafından açıldığını savunan Belçikalı mağdur, polise başvurdu.

Birkaç hafta önce, yoğun geçen iş gününün ardından erkenden uykuya dalan Belçikalı genç kadın, gece yarısı saat 01: 00 civarında telefonuna gelen mesajla uyandı. Tanımadığı bir numaradan, "Hey, ben kapındayım. Hangi zile basacağım" yazılı bir mesaj alan kadın, önce olanlara anlam veremedi.

Nieuwsblad gazetesinin "K." diye söz ettiği 25 yaşındaki Belçikalı kadının yaşamı, o günden sonra giderek çekilmez hale geldi. Her gün birkaç değişik "seks ziyaretçisi" erkek kapısını çalmaya başladı.

Bir erkek ziyaretçi, gece yarısı 50 kilometre uzaklıktaki Bree kentinden kalkıp geldi. Her hafta birçok erkek, "seks daveti" nedeniyle K.'nin kapısını çalmaya başladı. Erkeklerin birçoğu, hoşnutsuz ve öfkeyle geri döndü.

Kendilerini tanımadığını söylediği kişilerden bazıları, adına açılan Tinder hesabını ve oradan yapılan yazışmaları göstererince, işin iç yüzü anlaşıldı.

Kendisine ait fotoğrafın yer aldığı sahte Tinder hesabını açan kişi, uzun uzun erkeklerle sohbet edip, daha sonra onları eve davet ediyor. Adres ve telefon için de K. adlı kadının bilgilerini veriyordu.

'Ailem olmadan dışarı çıkmaya cesaret edemiyorum'

Geel'deki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan genç kadın, istenmeyen ziyaretçiler nedeniyle, korku dolu günler geçirdiğini söylüyor. "Ya o erkeklerden biri bana inanmazsa ne yaparım? Artık yanımda ailem olmadan dışarı çıkmaya cesaret edemiyorum" diyen Belçikalı kadın, polise başvurdu.

Sahte arkadaşlık hesabının eski ev arkadaşı olan bir kadın tarafından açılmış olabileceğini öne süren K., kavga nedeniyle küstükleri eski ev arkadaşının, sahte hesaplar aracılığıyla sosyal medya üzerinden bir süre kendisini taciz ettiğini söyledi.

Polis tarafından sorgulanan eski ev arkadaşı kadın, iddiaları reddetti. Anvers savcılığı, genç kadının şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Belçika yasaları, elektronik iletişim araçlarını kullanarak başkalarını rahatsız eden ya da zarar verenlere 2 yıla kadar hapis ve ağır para cezası öngörüyor.

Tinder, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:35 
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