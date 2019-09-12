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Belediye Başkanı Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tarihi Beşevler Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda Albayrak, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiği toplantıdan çok memnun kaldığını söyledi.

Belediye başkanı olarak taleplerini toplantıda Cumhurbaşkanına iletme fırsatı bulduklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Dün Türkiye'de güzel bir gündü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını makamına davet etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, bakanlarımız ve bakanlıkların ilgili genel müdür ve müsteşarları da bu toplantıya katıldı. Dünkü toplantı, Türkiye'de beklenen bir toplantıydı. Ben de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu toplantıdan son derece memnun oldum. Her açıdan verimli ve çok güzel bir toplantı oldu. Böyle bir toplantıya da ihtiyaç vardı. Bu toplantıların hem merkezi yönetim açısından hem de yerel yönetimler açısından yol gösterici olacağını ve ülkemizde özlenen istişare ve barış ortamını sağlayacağını düşünüyorum."

Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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