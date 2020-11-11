Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan, Kaymakam Göktaş'a ziyaret - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, kaymakamlıktaki ziyarette, Enez'de yaşanan olayın tüm bölgeyi üzdüğünü belirtti.

Balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Helvacıoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarıyla denizde kaybolanları aramayı sürdürüyor. Biz de komşu ilçe olarak her zaman yanınızdayız. Sahil güvenlik ekipleri ile görüştüm. Ailelerimiz limanda beklemeyi sürdürüyor, her zaman onların yanındayız." dedi.

Göktaş da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ziyarete AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu ve AK Parti Enez Kadın Kolları Başkanı Ceyda Samuk da katıldı.