Belediye Başkanı Semih Şahin muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine değinen Başkan Şahin, muhtarların talep ve görüşlerini dinleyerek, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediyesi olarak pandemi döneminde de muhtarların unutulmadığını ve ziyaret edilerek, talep ve görüşlerinin alındığı ve sorunların çözümü konusunda yoğun bir gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Öncelikle bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak gerek ben ve başkan yardımcılarımız gerek ilgili birim çalışanlarımız uzun bir süredir muhtarlarımızla her ay bir araya gelerek talep ve görüşleri dinlemeye, mahalle ve köy sakinlerimizin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ancak maalesef şu an en önemli gündem konusu salgın ve salgınla mücadeledir. Bu anlamda Bilecik Belediyesi olarak bizler yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bu aşamada insanlarımızın bilinçlenmesi ve konuya hassas bir şekilde yaklaşması için muhtarlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Başta salgın olmak üzere tüm sorunların üstesinden muhtarlarımızın yardımı ile geleceğiz."

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise Başkan Şahin'e, katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Osmangazi Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer'in Başkan Şahin'e katkıları dolayısıyla çiçek takdim ettiği program, Başkan Şahin ve muhtarların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK