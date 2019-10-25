Son Dakika Haberleri: Belediye başkanından ilçedeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet
Son Dakika Güncel Belediye başkanından ilçedeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet

Belediye başkanından ilçedeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet

1 saat önce

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı.

Belediye başkanından ilçedeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet, System.String[]

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı.

Başkan Küçük, Söğüt İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere kıyafetlerini dağıtırken, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Yeşilyurt Kaymakamı ve Doğanşehir Kaymakam Vekili Turgay Gülenç, programda yaptığı konuşmada, sadece Doğanşehir ilçesinde değil, görev yaptığı birçok yerde Başkan Vahap Küçük'ün yaptığı yardımları gördüğünü belirterek, Küçük'e teşekkür etti.

Küçük'ün kurucusu olduğu tekstil firması LC Waikiki'nin çalışanlarına da teşekkür eden Gülenç, "Sevgili öğrencilerden isteğim, derslerinize çok çalışmanız. Anne ve babalarınıza saygılı olun, kendinize hedef koyun. Allah'ın yardımıyla inşallah çok güzel yerlere gelirsiniz. Hepinizin amacı bundan sonra bir Vahap Küçük olmaktır." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını isteyerek, "Anne ve babalarınıza saygılı olun. Sizleri bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Hamdolsun ki Doğanşehir geneli öğrenim gören 7 bin 200 öğrenciye kışlık elbise yardımı yaptık. Allah bizlere ömür verdikçe bizler de onun rızası uğruna desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler de yardımlardan dolayı Vahap Küçük'e ve ailesine teşekkür ederek, çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncoğlu da katıldı.

Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Türkiye yüzlerce mülteciyi kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi yalanı Emlak kralı Mehmet Nuri Müftüoğlu'nun serveti nedeniyle çocukları davalık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye başkanından ilçedeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]