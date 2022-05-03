BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK - Son Dakika
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BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK

03.05.2022 12:36

ADANA'nın Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine giren kişi ya da kişiler, 2 televizyon, 2 bilgisayar ve cep telefonu çaldı.

ADANA'nın Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine giren kişi ya da kişiler, 2 televizyon, 2 bilgisayar ve cep telefonu çaldı.

Olay, 1 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine gelen Kazım Çetin, içerideki 2 televizyon, 2 bilgisayar, cep telefonu ve battaniyelerin çalındığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, adrese sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmada evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Başkan Çetin'in kuzeni İhsan Gülmez, arife günü evden ayrıldıklarını ve döndüklerinde hırsızlık olayını fark ettiklerini söyleyerek, 'Geldiğimizde telefon, bilgisayar ve televizyonun çalındığını gördük. Polise haber verdik, araştırma sürüyor' diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK
BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK
BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK
BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK
BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK
BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK
BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKANININ ÇİFTLİK EVİNDEN HIRSIZLIK - Son Dakika


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