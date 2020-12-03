Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı

03.12.2020 13:09
Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı, System.String[]

Mersin'de bazı belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, yayımladıkları mesajlar kutladı.

Mersin'de bazı belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, yayımladıkları mesajlar kutladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, herkesin, bir gün engelli duruma düşebileceğini aklından hiçbir zaman çıkarmaması gerektiğinin altını çizerek, "Engellilik meselesi, sadece engelli kardeşlerimiz veya ailelerinin değil, tüm insanlığın meselesidir. En büyük engel, sevgi eksikliğidir. Yüreğimizden sevgiyi asla eksik etmeyelim" dedi. "Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları duvarları ortadan kaldırıp, sorunlarının çözümüne katkı sunan her türlü projede yer almaya hazırız. Engelli kardeşlerimizi toplumsal yaşama ve özellikle de istihdama kazandıracak projelere büyük değer veriyoruz" diyen Gültak, belediye olarak, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalık oluşturan kültürel, sosyal ve ekonomik birçok proje ve etkinliği Akdeniz'de hayata kattıklarını ifade etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise sevgi ve dayanışma ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini belirterek, "Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak, geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir. Unutmamalıyız ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Önemli olan gönüllerde engel olmasın" ifadelerini kullandı.

"Engellerin farkındayız" diyen Yılmaz, "Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerini görüyoruz ve onların mutlu bireyler olarak hayata sarılmalarından dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bilinçle sporda, bilimde, kültürel ve sosyal alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyduğumuz engellilerimizin her zaman yanlarındayız. Onların toplumsal hayata katılımlarının yanı sıra, meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için projeler ve çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mezitlililere engelsiz bir kent sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sokak, park gibi sosyal alanları engelli vatandaşların rahat şekilde yaşamını sürdürecek bir planlama yaptıklarını kaydeden Tarhan, başta tüm belediye hizmet binası olmak üzere tüm tesis ve birimleri engellilerin rahat şekilde kullanabileceği şekilde dizayn ettiklerini belirtti. Tarhan, "Engelli vatandaşlarımız ve çalışanlar başta olmak üzere bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında büyük önem taşıyor. Engelli vatandaşlar hiçbir yardıma gereksinimi olmadan caddeden itibaren belediyemizin her noktasına ulaşabiliyor, hizmetini alıyor. Her katta üç farklı noktada engellilere özel tuvalet ve lavabolar özel tasarımıyla ihtiyaca cevap veriyor. Yeni teknolojisi, hizmet üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması ve enerji tasarrufu da sağlayabiliyor" dedi.

"Bir gün değil, her gün yanınızdayız"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de engellilerin sorunlarına önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti; "Hükümetimiz göreve geldiği 2002 yılından bu yana, sosyal devlet olmanın birinci şartı olan engellilerimizin önündeki toplumsal engellerin ortadan kaldırılması adına birçok önemli düzenlemeye yer vermiştir. Engelli vatandaşlarımıza uygulanacak olan pozitif ayrımcılığın arttırılması için her geçen gün daha ileri adımlar atılmaktadır. Birtakım engellerine rağmen hayata tutunmaya çalışan ve onurlu bir şekilde yaşamak amacıyla ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımıza fırsat eşitliği oluşturup her türlü engel ortadan kaldırıldığında başaramayacağı hiçbir şey olmayacaktır." - MERSİN

Dünya Engelliler Günü, Akdeniz, Engelli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika


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