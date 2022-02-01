Üye Girişi
Belediye çalışanı evde ölü bulundu - Son Dakika

Belediye çalışanı evde ölü bulundu

01.02.2022 14:34
Belediye çalışanı evde ölü bulundu

Aydın'da Efeler ilçesinde belediye personeli evinde ölü olarak bulundu.

Aydın'da Efeler ilçesinde belediye personeli evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Umurlu Mahallesi 2066 sokak üzerindeki bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi personeli 56 yaşındaki Hasan Sefa'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin pencere camını kırarak içeriye girdi. Evde yapılan aramalarda Sefa yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sefa'nın hayatını kaybettiğini belirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda polis ekiplerinin gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sefa'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sefa'nın ölüm haberi yakınları başta olmak üzere belediyedeki çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu. - AYDIN

YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, Efeler, Umurlu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye çalışanı evde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:31 Eşiyle tartışınca gözü dönen adam çocuğunun da olduğu evi yaktı! Çiftin yakınları birbirlerine saldırdı
14:29 Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:27 Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek
14:25 Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in iddiaları kafa karıştırdı! Fatma Girik öldürüldü mü?
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
12:25 Siber dolandırıcıların yeni yöntemi "kadına yönelik şiddet" ve "hayvan hakları" emailleri
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:42:15. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye çalışanı evde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement