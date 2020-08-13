Belediye kendi elektriğini üretecek

Simav Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ' Güneş Enerji Santrali Projesi' için ilk adım atıldı.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ' Güneş Enerji Santrali' projesi için ihale aşamasına gelindiğini belirtti. Başkan Biçer " Simav Belediyesi güneş enerji santrali projesinin son durumu ile ilgili olarak, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş, Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanı Kubilay Yılmaz ve Proje Daire Başkanı Murat Karaçam'ı, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ile birlikte ziyaret ederek, projemizin son durumu hakkında bilgi aldık. Simav Belediyesi tarafından tüketilen elektriğin 1 megawatlık (1 MW) kısmının tarafımızdan üretilecek olması bizleri heyecanlandırıyor" dedi. - KÜTAHYA