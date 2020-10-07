Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika - Son Dakika

Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika

07.10.2020 10:06
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika, System.String[]

Semra DEMİR/-Sultangazi Belediyesinin AFAD işbirliğiyle düzenlediği Temel Arama Kurtarma ve İlk Yardım eğitimini tamamlayan gönüllülere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Semra DEMİR/- Sultangazi Belediyesinin AFAD işbirliğiyle düzenlediği Temel Arama Kurtarma ve İlk Yardım eğitimini tamamlayan gönüllülere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Belediye nikah salonunda düzenlenen sertifika teslim törenine katılan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İstanbul İl Afet ve Acil Müdürü Gökhan Yılmaz, katılımcılara belgelerini takdim etti.'YAPMAMIZ GEREKEN O ANI BEKLEMEK DEĞİL, HAZIRLANMAK??Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun programda yaptığı konuşmada, depremin hiçbir zaman gündemimizden çıkarmaması gerektiğini dile getirdi. Dursun, kurdukları 22 kişilik 'Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi'nin de olası bir afet durumunda olay yerine ulaşabilecek, bütün imkanalara mevcut olduğunu söyledi.  Okulda öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere kamuda çalışanlara temel ilk yardım bilgilerini öğrettiklerini ifade eden Başkan Dursun, "Afet durumları beklenmeyen haller ve beklemek de işin doğası gereği mümkün değil. Bize düşen görev, her türlü doğal afete hazırlıklı olmak. Bir ilçede sadece 22 kişiden oluşan profesyonel bir ekibin doğal afetle başa çıkması mümkün değil. Kaymakamlık, belediye ve kamu kurumları içerisinde hizmet veren personelin de bilgi ve birikime sahip olmaları için eğitimler düzenleniyoruz. Afet eğitimi almak isteyenler belediyemize başvurduğu zaman arama kurtarma ve ilk yardım alanlarında eğitimler veriyoruz' dedi.??DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR??

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar yaptığı konuşmada, "Afet gerçeğiyle her an iç içe yaşıyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olarak bilinçlenmeyi sağlamalıyız. Afet öncesinde yapılacak hazırlıklar çok önemli afet ya da deprem öldürmez bina öldürür" dedi. Programda konuşan İstanbul İl Afet ve Acil Müdürü Gökhan Yılmaz ??Afetlerde hazırlığın birinci aşamasını afet risklerini önceden görmek ve bilmekten geçiyor. Pek çok faaliyet toplumun farkındalık düzeyini arttırdı??diye konuştu.


Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika

Arama Kurtarma, Sultangazi, İlk Yardım, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika - Son Dakika

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