Belediyeyi Borç Batağına Sokan İzmir'i Nasıl Yönetecek"

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Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi