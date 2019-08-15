Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Ceyda Kozluca Sinan ile anlaştı
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Bellona Kayseri Basketbol Ceyda Kozluca Sinan ile anlaştı

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bellona Kayseri Basketbol Ceyda Kozluca Sinan ile anlaştı, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor forması giyen tecrübeli pivot Ceyda Kozluca Sinan ile her konuda anlaştı. Geçtiğimiz sezon İzmit Belediyespor forması ile 20 maçta görev yapan 1984 doğumlu tecrübeli ve başarılı oyuncu Ceyda Kozluca Sinan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kariyerinde Ceyhan Belediyespor, Adana ASKİ ve İzmit Belediyespor formaları giyen Ceyda Kozluca; Sinan, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol takımı için mücadele edecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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