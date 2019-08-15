Bellona Kayseri Basketbol Ceyda Kozluca Sinan ile anlaştı
1 saat önce
Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bellona Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, İzmit
Belediyespor forması giyen tecrübeli pivot Ceyda Kozluca
Sinan ile her konuda anlaştı. Geçtiğimiz sezon İzmit Belediyespor forması ile 20 maçta görev yapan 1984
doğumlu tecrübeli ve başarılı oyuncu Ceyda Kozluca Sinan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kariyerinde Ceyhan Belediyespor
, Adana ASKİ
ve İzmit Belediyespor formaları giyen Ceyda Kozluca; Sinan, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol takımı için mücadele edecek. - KAYSERİ
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