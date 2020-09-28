Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kylee Shook: Uyum dönemim iyi geçti

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Kylee Shook (22) sağlık kontrolünden geçirildi.

Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Kylee Shook, sağlık kontrolü için Memorial Kayseri Hastanesi'ne geldi. Genç sporcu burada dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Kylee Shook, "Burası Amerika'dan ve WNBA'den daha farklı. Buraya uyum dönemim çok iyi geçti. Takım bana karşı iyiydi. Lig'de ve Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz" dedi.