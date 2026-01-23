Belözoğlu: Maçın Hakkı Beraberlikti - Son Dakika
Belözoğlu: Maçın Hakkı Beraberlikti

23.01.2026 23:18
Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının hakkının beraberlik olduğunu belirtti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, en kötü sonucun beraberlik olması gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti. Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor. En kötü ihtimalle bu maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Spor Belözoğlu: Maçın Hakkı Beraberlikti

SON DAKİKA: Belözoğlu: Maçın Hakkı Beraberlikti - Son Dakika
