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OSB'lerden 206 milyon TL'lik yardım - Son Dakika

OSB'lerden 206 milyon TL'lik yardım

13.09.2021 15:19
OSB'lerden 206 milyon TL'lik yardım, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlere yönelik olarak başlattığı yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB'ler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlere yönelik olarak başlattığı yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB'ler de katıldı.

93 OSB'den toplanan yardımlara ilişkin temsili çek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek.

Artvin, Rize, Kastamonu gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz'i etkileyen yangın afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 13 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararın ardından "Ben de varım" sloganıyla başlatılan kampanya için OSB'ler, "Yaraları birlikte sarıyoruz" diyerek gönüllük esasına dayalı yapılan kampanyaya katkı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı'na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak.

Sanayi esnafının yaralarını saracak

Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak. Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek. - ANKARA

OSB'lerden 206 milyon TL'lik yardım

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yangın, OSB, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OSB'lerden 206 milyon TL'lik yardım - Son Dakika


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