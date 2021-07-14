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BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI - Son Dakika

BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:34

15 Temmuz kahramanlarında Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan Ben Ömer filmin galası Türkiye Büyük Millet Meclsi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldı.

15 Temmuz kahramanlarında Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan Ben Ömer filmin galası Türkiye Büyük Millet Meclsi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldı.

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in(42) hayat hikayesini anlatan Ben Ömer filminin galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Filmin galasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Filmin gösteriminden önce konuşan Mustafa Şentop, Milletin hafızasına kahramanlığıyla nakşolan Şehit Ömer Halisdemir'i ve o gece iman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıkması için şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. O meşum geceyi mücadeleleriyle bir gurur tablosuna çeviren milletimizin bütün aziz evlatlarına, hususen gazilerimize hayırlı, sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Türkiye'ye yönelik suikastların en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5'inci yıldönümünde bu belgesel ve bu belgeselin direnişin yoğun yaşandığı İstanbul'umuzda gösterime girmesi çok kıymetlidir, çok anlamlıdır. Bundan 5 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğlene kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık. O sıcak gecede, millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastına ve o suikasta karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini gasp etmek isteyenlere direnen 251 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2 bini aşkın kardeşimizin gazi olduğunu birlikte gördük. Bugün burada gösterime giren belgesel, o geceye dair şahitliklerin önemli ve kıymetli bir parçasıdır dedi.

Şentop sözlerine şöyle devam etti

15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise, asaletine yaraşır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye, o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar ya gafillerdir, ya da memleketimizin ve milletimizin düşmanlarıdırlar. 15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasp etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür.

BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI
BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI
BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI
BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Ömer Halisdemir, Mustafa Şentop, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEN ÖMER FİLMİNİN GALASI YAPILDI - Son Dakika


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