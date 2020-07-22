Bentour tur operatörü güvenlik sertifikasını 2022 yılına kadar uzattı - Son Dakika

Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden olan Bentour Reisen'in, SwissRe reasürans şirketi ile olan "Güvenlik sertifikası sözleşmesini" 2 yıl daha uzattı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada Bentour'un dünyanın en büyük ikinci reasürans şirketi olan SwissRe ile imzaladığı yeni sözleşmeyle paket turlarını 30 Nisan 2022'ye kadar güvence altına aldığı belirtildi.

Bentour Reisen ve SwissRe ile uzun süredir verimli bir işbirliğinin olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bentour Reisen yıllardır paket turlarını SwissRe sigorta şirketi aracılığıyla güvence altına almaktadır. Bentour Reisen ve SwissRe 2018 yılında zorunlu olmayan bireysel hizmetlerde de güvence kapsamına alarak piyasaya ilk kez sunup tanıtmışlardır. Şu dönemde 'paket turların' ne kadar güvence altında olduğu siyasetinde gündeminde ve takibinde olan bir konudur. Bentour Reisen bu sözleşmenin uzatılmasıyla 2022 yılına kadar yapılacak olan seyahatler için güvenlik sertifikası veren ilk tur operatörlerinden biri olmuştur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bentour Reisen Üst Yöneticisi (CEO) Deniz Uğur, sözleşmenin uzatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Süreklilik güven yaratır ve günümüzde tur operatörü seçiminde güvenilir olmak çok önemli bir faktördür." ifadesini kullandı.

Bentour Reisen Türkiye'ye yapılacak seyahatleri teşvik etmek amacıyla 6 Temmuz'dan bu yana tüm paket turları için yeni tip koronavirüs test ücretini karşılama kararı almıştı.