Benzin ve motorine yeni zam! Bu gece yarısından itibaren fiyatları yükselecek - Son Dakika
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Benzin ve motorine yeni zam! Bu gece yarısından itibaren fiyatları yükselecek

01.06.2022 09:35

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sebebiyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 lira, motorin grubunda ise 1,49 liralık fiyat yükselişi olacak. Gelecek zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,24 liraya, motorin ise 25,9 liraya çıkacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN GRUBUNDA 1,49 KURUŞ FİYAT ARTIŞI

02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 lira, motorin grubunda 1,49 lira fiyat artışı bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 26,24 LİRAYA YÜKSELECEK

Zamların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,24 liraya, motorinin litre fiyatı ise 25,9 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Akaryakıt, İstanbul, Petrol, Benzin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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