Benzinle Kazan Yakarken Yanıklar Oluşturdu

10.01.2026 11:18
Erzincan'da Mehmet Sezen, kalorifer kazanına benzin dökerken yanıklar aldı; tedavisi sürüyor.

Erzincan'da kalorifer görevlisi arkadaşına yardım etmek isterken kalorifer kazanına benzin döktüğü sırada meydana gelen parlama sonucu yüz bölgesi yanan Mehmet Sezen'in, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Otlukbeli ilçesindeki bir maden ocağında çalışan, 3 çocuk babası 54 yaşındaki Sezen, bir süre önce sevkiyat nedeniyle gittiği iş yerinde soğuk hava nedeniyle kaloriferleri yakmak isteyen maden ocağındaki görevli arkadaşına yardım etmek istedi.

Kazanın daha hızlı yanması amacıyla benzin dolu bidondaki yakıtı kazanın içine döken Sezen'in, meydana gelen parlama sonucu yüz bölgesi ile vücudunun bazı bölgelerinde 1. ve 2. derece yanıklar oluştu.

Sezen, 112 Acil Servis ekiplerince Otlukbeli İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Sezen'in tedavisi sürüyor.

Sezen, AA muhabirine, maden ocağına sevkiyat nedeniyle gittiğini belirterek, "Soğuk hava nedeniyle sular donmuştu, kazan dairesinden arkadaşım kazanı yakmak için çağırdı. Arkadaşa yardımcı olmak maksadıyla kazanı yaktık, ateşi hızlandıralım istedim. O arada bir bidon vardı içinde benzin ya da tiner varmış bilmiyorum, kazana serpmemle birden alevler parladı ve beni sardı." dedi.

Alevler saran yüzüne montunu örterek yangını söndürdüğünü ifade eden Sezen, büyük bir badire atlattığını aktardı.

Sezen, şöyle devam etti:

"Bidondakinin benzin olduğunu fark etmedim, fark etsem kazana dökmezdim zaten. Kazanı yakmak benim işim dedi, havalar soğuktu arkadaşım da üşüyordu, yardım etmek istemiştim. Kazanı yakarken başımıza böyle olay geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde 2 gündür yatıyorum, burada hizmetler, doktor ve personeller çok ilgili. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Merkezdeki tüm görevlilere teşekkür ederim."

"Mümkün olduğu kadar böyle bir hata yapmasınlar"

Sezen, meydana gelen parlamada, alnı, çenesi, kulakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek, "Ben yandım kimse yanmasın. Vatandaşlar benzin gibi yanıcı maddeleri, yakıtları sobaya, kazana katmasın. Daha büyük tehlikeler olabilir, mümkün olduğu kadar böyle bir hata yapmasınlar." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da alev yanığına bağlı yüz bölgesinde 1. ve 2. derece yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Erzincan, Erzurum, Güncel, Kaza, Son Dakika

