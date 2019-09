Bakan Kasapoğlu: Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor engel tanımaz

Haluk Levent: Gençlerin yararlanacağı bütün etkinliklerde varız

Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA, - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Beraber Yürüyelim' etkinliği Ankara'da düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu genç gönüllülerle birlikte etkinliği başlattı.

Her yıl 16-22 Eylül'de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamındaki yürüyüş Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kortejiyle başladı ve Anıttepe Parkı'nda son buldu. Etkinliğe eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte katılan Bakan Kasapoğlu'na yürüyüş sırasında sanatçı Haluk Levent, milli halterci Halil Mutlu ve genç gönüllüler eşlik etti.

BAKAN KASAPOĞLU: SPOR ENGEL TANIMAZ

Sporu her alana yaymak için çaba sarf ettiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak toplumumuzu spor yapan bir toplum olma bağlamında ciddi olarak teşvik ediyoruz. Tesislerimizle yatırımlarımızla organizasyonlarımızla. Bugünkü bu güzel etkinlikte bunlardan bir tanesi. Hakikaten yürüyerek düşünmek, yürüyerek sohbet etmek mümkün" dedi.

Bakan Kasapoğlu, hareketliliği artırmanın hem zihin sağlığı hem de beden sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ülkemiz son 18 yılda çok ciddi bir spor tesisleşmesine gitti. Bu vesileyle ben tüm halkımızı havuzlarımızdan salonlarımıza kadar, tenis kortlarımıza, yürüyüş alanlarımıza, parklarımıza kadar tüm spor alanlarına davet ediyorum. Spor engel tanımaz, bugün görüyoruz her yaştan genç, yaşlı, kadın erkek yürüyorlar. Sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de yürüyorlar. Bu yüzden spor yapan bir toplum olma bağlamında hep birlikte bu süreci devam ettireceğiz, federasyonlarımızla kulüplerimizle sanatçılarımızla sivil toplum örgütlerimizle. Spor turizmi açısından önemli bir destinasyon olma yönünde bir çabamız var. Biliyorsunuz kalkınma planına bu da girdi. İnşallah hem spor turizmiyle hem spor yapan toplumuyla daha ileriye hep birlikte tıpkı bugün olduğu gibi yürümeye devam edeceğiz."

HALUK LEVENT: GENÇLERİN YARARLANACAĞI BÜTÜN ETKİNLİKLERDE VARIZ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında konser verecek olan sanatçı Haluk Levent, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yürüyüş etkinliğine katıldı. Levent, yürüyüşte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş ve ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Hiç değilse sayın bakanımızı yakaladım. Bisikletlilerin, yaya ve engelli sporcuların bazı sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Bize sosyal medyadan çok baskı yapılıyor, hazır bakanımızı bulmuşken yürüyüş boyunca kafasını şişiriyorum birazcık ama çok güzel bir etkinlik. Ben zaten konserdeydim bugün. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler vardı. Tabi ki yürürüz dedim. Birlikte yürümek güzel oldu, halkı selamlamak. Gençlerin yararlanacağı bütün etkinliklerde varız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

