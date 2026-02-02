Berat Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Berat Kandili Programları Düzenlendi

Berat Kandili Programları Düzenlendi
02.02.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Berat Kandili için etkinlikler yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Yatsı ezanının ardından vatandaşlar namaz kıldı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışı vatandaşlara salep ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit ve ilahiler okundu. Akşam namazının ardından camide bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İslam alemi ve insanlık için dua etti.

Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'nde de kandil dolayısıyla program gerçekleştirildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından düzenlenen mevlit programına katılarak saf tuttu.

Programların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bilecik

Bilecik'te camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

Programlara katılanlara cami çıkışında lokum ve kek ikramında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Kütahya İl Müftülüğünce camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Kentin tarihi Alipaşa Camisi'ne gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.

Kaynak: AA

Berat Kandili, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Etkinlik, Kütahya, Bilecik, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berat Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 23:59:13. #7.11#
SON DAKİKA: Berat Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.