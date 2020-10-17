Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Burak Gültek (xx), Ulaş Çelik (xx)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ali Öztürk, Volkan (Bergama Belediyespor) - İlker, Bünyamin, Hasan (Kırıkkale Büyük Anadolu)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Modafen'e 4-0 mağlup olan Bergama Belediyespor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u yenerek kaybını telafi etti: 4-1. Maçın 10'uncu dakikasında konuk takım Ali Helvacı'nın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Bergama Belediyespor 45'te Volkan'ın golüyle eşitliği yakaladı ve devre 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran Bergama Belediyespor 63'üncü dakikada Ali Öztürk ile öne geçerken, 79'uncu dakikada Ömer İzmir temsilcisine 2 farklı üstünlüğü getirdi: 3-1. Müsabakada son sözü 90'da Halil Kaya söyledi. Bergama Belediyespor bu sonuçla 7 puana yükselirken, Kırıkkale takımı ise 3 puanda kaldı.