Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1 - Son Dakika

Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1

17.10.2020 17:04
Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1, System.String[]

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Burak Gültek (xx), Ulaş Çelik (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Volkan (xxx), Murat (xx), Ali Aydın (xx) (Dk. 81 Furkan), Halil İbrahim (xxx), Oğuzhan (xx), Halil Yılmaz (xx), Emre (x) (Dk. 46 Ömer xxx), Fatih (xxx) (Dk.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Burak Gültek (xx), Ulaş Çelik (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Volkan (xxx), Murat (xx), Ali Aydın (xx) (Dk. 81 Furkan), Halil İbrahim (xxx), Oğuzhan (xx), Halil Yılmaz (xx), Emre (x) (Dk. 46 Ömer xxx), Fatih (xxx) (Dk. 73 Mümin x), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 88 Halil Kaya), Barış (xx) (Dk. 46 Mustafa x)KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR: İlker (x) - Bünyamin (x), Hasan (xx) (Dk. 85 Doğukan), Necmican (x), Hüseyin (x) (Dk. 27 Cengizhan x), Buğra (xx) (Dk. 57 Özkan x), Ayhan (xx), Ali Helvacı (xx) (Dk. 57 Hakan x), Berke (x), Aykut (xx), İbrahim (x) (Dk. 85 Haktan)GOLLER: Dk. 45 Volkan, Dk. 63 Ali Öztürk, Dk. 79 Ömer, Dk. 90 Halil Kaya  (Bergama Belediyespor) - Dk. 10 Ali Helvacı (Kırıkkale Büyük Anadolu)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ali Öztürk, Volkan (Bergama Belediyespor) - İlker, Bünyamin, Hasan (Kırıkkale Büyük Anadolu)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Modafen'e 4-0 mağlup olan Bergama Belediyespor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u yenerek kaybını telafi etti: 4-1. Maçın 10'uncu dakikasında konuk takım Ali Helvacı'nın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Bergama Belediyespor 45'te Volkan'ın golüyle eşitliği yakaladı ve devre 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran Bergama Belediyespor 63'üncü dakikada Ali Öztürk ile öne geçerken, 79'uncu dakikada Ömer İzmir temsilcisine 2 farklı üstünlüğü getirdi: 3-1. Müsabakada son sözü 90'da Halil Kaya söyledi. Bergama Belediyespor bu sonuçla 7 puana yükselirken, Kırıkkale takımı ise 3 puanda kaldı.


Bayram Başkan, Ulaş Çelik, Kırıkkale, Bergama, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1 - Son Dakika Spor

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