Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü - Son Dakika
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Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü

02.06.2022 17:11

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Alibeyli mahallesindeki Hasanağa Merası’nın vasfının değiştirilmesine yönelik karar mahkemeden döndü. Mahkeme, sanayi ve ticaret odalarının ‘Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ kurmak istediği alanla ilgili “mera vasfını değiştirme” kararını iptal etti. Karar, yöre köylüsünde sevinç yarattı. Köylülerin avukatı Muradiye Savran Kavut, "Köyümün suyu, taşı, toprağı OSB projesi ile kirlenmeyecek. Meramızda kuzular özgürce koşup oynayacak. Ferman padişahın ise meralar bizimdir" dedi.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Alibeyli mahallesindeki Hasanağa Merası'nın vasfının değiştirilmesine yönelik karar mahkemeden döndü. Mahkeme, sanayi ve ticaret odalarının 'Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kurmak istediği alanla ilgili "mera vasfını değiştirme" kararını iptal etti. Karar, yöre köylüsünde sevinç yarattı. Köylülerin avukatı Muradiye Savran Kavut, "Köyümün suyu, taşı, toprağı OSB projesi ile kirlenmeyecek. Meramızda kuzular özgürce koşup oynayacak. Ferman padişahın ise meralar bizimdir" dedi.

Bergama'nın kırsaldaki Alibeyli mahallesinde bulunan Hasanağa Merası'na Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası tarafından 'Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kurmak için harekete geçilmişti. Projeye ilişkin ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı, Bergama köylüsünün itirazları nedeniyle yapılamamıştı. Kendilerine 10'ar dönüm arsa vaadinde bulunarak kağıtlar imzalatıldığını ileri süren köylüler ile "Burada hayvancı yok" diyen Bergama İlçe Tarım Müdürü arasında gerginlik yaşanmış.

"KÖYÜMÜN SUYU, TAŞI, TOPRAĞI OSB PROJESİ İLE KİRLENMEYECEK"

İzmir 3. İdari Mahkemesi, tepki çeken OSB projesiyle ilgili Bergama köylüsünün açtığı davada, karar alınırken yöre sakinlerinden temsilci bulundurulmamasını gerekçe göstererek, İzmir Valiliği'nin başkanlık ettiği 'Mera Vasfını Değiştirme Komisyonu'nun kararını iptal etti. Böylece meraya kurulmak istenen OSB projesi durdu. Karar, yöre köylüsünde sevinç yarattı.

Kendisi de bir yöre sakini olan köylülerin avukatı Muradiye Savran Kavut, "Bu kararın sevincini, meslek hayatımda takip ettiğim hiçbir davada yaşamadım. Köyümün suyu, taşı, toprağı OSB projesi ile kirlenmeyecek. Meramızda kuzular özgürce koşup oynayacak. Ferman padişahın ise meralar bizimdir. Yaşasın hukuk, yaşasın dayanışma, yaşasın meralar" dedi.

Alibeyli Muhtarı Mehmet Karagöz ise "Daha önce buraya gelip bize, 'Bu proje herkesin yararına, sizlere yer vereceğiz' dediler. Bize bazı kağıtlar imzalattılar. Duyduk ki kandırılmışız. Hemen duruma itiraz ettik. Halk da itiraz etti. Bize burası devletten değil, atalarımızdan miras kaldı. Dedelerimiz, zamanında Hasan Ağa diye birisinden satın almışlar burayı. Davanın sonucundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV (DAHA ÖNCE YAPILAN HALKIN KATILIM TOPLANTISINA TEPKİ GÖSTEREN YURTTAŞLAR)

Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü
Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü
Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü
Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama'da Meraya Yapılacak Osb Projesi Mahkemeden Döndü - Son Dakika
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