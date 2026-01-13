Bergama\'da Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde aracında 8 bin 21 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
