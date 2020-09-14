Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende, bu yıl televizyon ve sosyal medya üzerinden yapılmasına karar verilen "84. Bergama Kermesi" de açıldı.

Törene, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Bergamalı katıldı.

Belediye Başkanı Koştu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) illetinin hükümetin çalışmaları ve vatandaşların sağduyulu yaklaşımı ile en kısa sürede atlatılacağına inandığını söyledi.

Kuvayımilliye Hareketi'nin ilk başladığı ilk yerlerden birisinin Bergama olduğuna işaret eden Koştu, şöyle dedi:

"Bergama halkı, işgale karşı kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ardından 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir' sözleri üzerine Türk ordusu, İzmir'den sonra hızla Bergama'ya da ulaşmıştır. Ordu, Bergama'daki Kuvayımilliyecilerle birlikte, düşmanı kısa sürede pes ettirmeyi başarmıştır. Burada sizlerle birlikte bir kez daha, Tuzcu Efe'yi, Ali Osman Efe'yi, Adalı Efe'yi ve adı bilinmeyen kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve tüm Kuvayımilliyecileri rahmetle anıyorum."

Kermes, dijital mecrada

Bergama Kermesi'nin bu yıl televizyon ve dijital mecra üzerinden yapıldığını belirten Koştu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci Dünya Savaşı'nın en zorlu yıllarında dahi ara verilmeden kutlanan kermesimizin 84'ncüsünü pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, dijital mecra ve televizyon ekranlarından yapacağımız yayınlar ile kermesi halkımızın evlerine getiriyoruz. Bizler tam 84 yıldır olduğu gibi bu yıl da, ekranlar aracılığıyla tüm dünyaya en güzel dostluk ve barış mesajlarını vereceğiz. İnanıyorum ki, Atamızın bu en güzel armağanı Bergama Kermesi sonsuza dek yaşayacak. Bergama için duyduğumuz sevgi ve heyecan hiç eksilmeyecek."